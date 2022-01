Nessuna notizia di Andrea Capobianco, cadavere trovato nella zona del belvedere Montepellegrino a Palermo

Il cadavere di una persona e’ stato trovato nella zona del belvedere di Montepellegrino dalle squadre di soccorso del soccorso alpino e della polizia. Da questa mattina sono in corso le ricerche di un giovane scomparso da Caltanissetta. Non si hanno più notizie di Andrea Capobianco, 34 anni, scomparso da Caltanissetta lo scorso 18 gennaio.

Dai controlli sul telefono del giovane l’ultima cella e’ stata agganciata nella zona di Sferracavallo. Le ricerche sono scattate in mare e nella zona.

Poi e’ stato contattato un tassista che ha contattato di avere accompagnato un giovane nella zona di Montepellegrino. Cosi’ sono stati attivati ​​gli uomini del soccorso alpino che hanno trovato il corpo di una persona nel burrone davanti al belvedere. Sta per arrivare in zona il medico legale per accertare le cause della morte e cercare di risalire all’identita’ della persona deceduta. (Foto di repertorio)