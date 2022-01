Mussomeli, avvio lavori in Piazza della Repubblica/Piazza Caltanissetta

MUSSOMELI – Lunedi prossimo, 10 Gennaio 2022, avranno inizio dei lavori di messa in sicurezza di Piazza della Repubblica/Piazza Caltanissetta. La notizia è stata data dal sindaco Catania, in una sua nota. “L’obiettivo dei lavori che verranno svolti con il concorso del gestore della rete fognaria (Caltaqua) è quello di canalizzare con più efficacia la tubazione fognaria spostando la linea, sistemare i pericolosi avvallamenti esistenti e ripristinare correttamente il manto stradale. La strada verrà chiusa al transito veicolare martedi 11 gennaio 2022. A giorni partiranno anche i lavori di Via S.M Annunziata. Ci scusiamo in anticipo con i nostri concittadini per il disagio ma è assolutamente indispensabile intervenire per ripristinare l’area eliminando i pericolosi avvallamenti che si sono verificati”.