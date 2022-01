Mussomeli. Al via gli interventi di riqualificazione dei campi da tennis

MUSSOMELI. Partiti i lavori preliminari di riqualificazione dell’area a sud di Mussomeli di contrada ”Madonna delle Vanelle”. I lavori fanno parte del progetto Mussomeli Officina Socio culturale che prevede una serie di interventi volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In via Madonna Delle Vanelle è previsto che sorgerà un Complesso Sportivo che prevedrà un campo da tennis coperto e due campetti di padel (Il padel è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali di ingresso). L’importo complessivo deli interventi di riqualificazione dell’area ammontano a 1.350.000,00.

E’ stata effettuata l’indagine penetrometrica dinamica e Indagine sismica passiva con digitalizzatore Geodigi. Completata questa fase verrà fatta conferenza di servizi sul progetto esecutivo e sarà pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il sindaco ha comunicato che si conta di completare i lavori entro l’anno.