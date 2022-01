La Commissione invalidi civili dell’INPS apre anche a Gela per gli affetti da neoplasie, Mancuso: “Splendida iniziativa, auspico che lo stesso si faccia a Mussomeli”

“Da ieri la Commissione invalidi civili dell’INPS di Caltanissetta, con un progetto sperimentale ha finalmente aperto alla possibilità di riunirsi oltre che in città, anche a Gela, solo per i casi di neoplasie. In considerazione della specifica patologia, per evitare ai pazienti lunghi e stancanti spostamenti da Gela a Caltanissetta solo per le visite mediche, si è trovata una soluzione che condivido e apprezzo. Per tale motivo mi congratulo con il direttore generale dell’INPS provinciale di Caltanissetta”: Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.

“Talmente condivido l’iniziativa – conclude il Parlamentare – che auspico per tale categoria di invalidi, ahimè particolarmente grave, un’apertura anche nella città di Mussomeli. Ricordo infatti che i collegamenti tra questa e Caltanissetta sono purtroppo deficitari e comunque, Mussomeli dista dal capoluogo di provincia tanto quanto Gela”.