I docenti precari dicono “No” al rinvio al 2023 dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali

Riceviamo e pubblichiamo petizione dei docenti precari da parte del prof. Armando Turturici per evitare lo spostamento al 2023 dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali .

“Tra le ingiustizie all’ordine del giorno, eccone un’altra in merito alla scuola e in particolare agli insegnanti che vivono la vita nella precarietà e che devono adeguarsi alle decisioni prese da chi probabilmente non ha mai messo un piede in aula. Si tratta di un rinvio all’anno 2023 dell’aggiornamento della graduatoria provinciale scolastica prevista originariamente per luglio 2022. Possiamo provare a fermare questa ingiustizia firmando la petizione al seguente link: https://www.change.org/p/no-al-rinvio-dell-aggiornamento-delle-gps-docenti-al-2023?recruiter=293565265&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=7b4ff340-f6dd-11e4-8fad-81733f425775&utm_content=fht-32154396-it-it%3A3.

Il MIUR ha fatto sapere in data 24/01/2022 in un incontro tenuto con i sindacati di categoria, la propria volontà di rinviare il tanto atteso aggiornamento delle GPS docenti previsto per il 2022 come da OM 60/2020, al 2023.

L’aggiornamento o nuovo inserimento nelle suddette graduatorie docenti è uno degli appuntamenti tanto attesi per gli aspiranti docenti che ricevono supplenze. Il Ministero non può cambiare le carte in tavola da un giorno all’altro stravolgendo l’ordinanza fatta in precedenza, prendendosi gioco di tante persone che attendevano da quasi 2 anni ormai, di aggiornare l’istanza. C’è un limite a tutto, perché i docenti sono esseri umani, e come tali, spesso programmano la loro vita sulla base delle Graduatorie in cui si è inseriti. L’eventuale rinvio al 2023 causerebbe un danno enorme a tutti quegli insegnanti che avevano programmato di cambiare provincia per motivi personali, o a tutti coloro che vogliono aggiornare il punteggio maturato in questi ultimi 2 anni scolastici, o ancora, ai giovani neolaureati che vorrebbero intraprendere la carriera dell’insegnante e quindi iniziare a “farsi le ossa” in questo settore pubblico, oltre che avere una nuova opportunità lavorativa.

Il rinvio al 2023 sarebbe una grande sciagura anche per moltissime scuole, soprattutto del Nord Italia, che ancora oggi (Gennaio 2022), non riescono a trovare insegnanti per via delle carenze di insegnanti presenti nelle GPS e nelle connesse G.I. . Spesso molti dirigenti scolastici ricorrono alle MAD (messa a disposizione) per coprire i posti che si sono liberati, non potendo contare, in molte province, di un numero soddisfacente di docenti presenti nelle Graduatorie.

Pertanto, per i motivi sovraesposti, chiediamo di firmare questa petizione per NON consentire al MIUR di rinviare l’aggiornamento delle GPS docenti al 2023, come da propria volontà, e di fatto, attenersi all’OM 60/2020 e aggiornarle nell’anno in corso 2022!”.