Dipingendo la Kolymbethra, una giornata di pittura estemporanea nel percorso formativo del Liceo Artistico Statale “ F. Juvara”

Il Liceo “ Manzoni – Juvara” nella progettazione dei suoi Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, ha inserito, tra le iniziative caratterizzanti il Liceo Artistico Statale “ F. Juvara”, il Progetto Dipingendo la Kolymbethra – giornata di pittura estemporanea.

L’attività si inserisce nell’ambito di iniziative culturali e formative già in atto all’interno della scuola, a integrazione dello studio svolto in classe sui temi dell’arte, della natura e del paesaggio, delineandosi come strumento interdisciplinare per sostenere il lavoro scolastico di educazione ambientale, civile, alla legalità, come richiesto dai curricula e dalle Organizzazioni Mondiali.

Gli studenti saranno protagonisti di un percorso di scoperta e difesa del bello che li circonda, attraverso un approfondimento fondato sull’osservazione, la ricerca, la progettualità e la creatività. Saranno coinvolti attivamente nel percorso di conoscenza e stimolati a più livelli: emotivo, sensoriale, percettivo, cognitivo e manuale, attraverso l’osservazione e l’analisi, lo studio dei particolari e dell’insieme e in un lavoro creativo che li vedrà protagonisti attivi in una giornata ricca di stimoli e spunti in cui il sapere si misurerà col fare, si rinsalderanno le motivazioni e se ne verificano i risultati.

I lavori prodotti verranno valutati da un critico d’arte esperto e premiati dal FAI Giardino della Kolymbethra.

Da vent’anni, infatti, il FAI Scuola affianca i docenti nella loro opera formativa, fornendo loro strumenti per diffondere tra i giovani una cultura di rispetto verso il patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano. Tutte le proposte didattiche sono pensate per insegnare agli studenti di ogni ordine e grado di scuola ad apprezzare, conoscere e rispettare le tante bellezze del grande patrimonio di arte, cultura e natura del nostro paese.

Anche nello splendido Giardino della Kolymbethra, il FAI Scuola organizza visite per studenti di tutte le età: i percorsi di visita permettono di vivere un’esperienza ricca di stimoli culturali, educativi e sensoriali, di approfondire la conoscenza della storia, delle tradizioni e del paesaggio agrario e naturale e di prendere consapevolezza di come tutti noi, ciascuno con la propria storia e la propria personalità, facciamo parte di un patrimonio culturale che ci unisce e ci definisce.

La scelta di uno dei tanti percorsi di visita è il contributo che ogni singolo alunno dà, per gestire e mantenere il giardino, il modo per FARE qualcosa di concreto per conservarlo e valorizzarlo.

Una prima fase del progetto prevede una lezione frontale in classe sul tema del recupero ambientale e paesaggistico del Giardino della Kolymbethra.

L’incontro è rivolto ai docenti e agli alunni e sarà condotto dalla Dott.ssa Maria Ala – Responsabile FAI Servizi Educativi del Giardino della Kolymbethra.

Durante la lezione della durata di 2 ore, verranno illustrate tutte le fasi di ricerca, studio e lavoro a supporto del progetto di restauro del Giardino della Kolymbethra.

La seconda fase prevede una giornata alla scoperta del Giardino della Kolymbethra e del suo straordinario paesaggio che torna al centro di disegni e tele, come all’epoca del Grand Tour, tra il Settecento e l’Ottocento, quando la Kolymbethra era meta di viaggiatori, poeti, artisti e uomini di cultura.

Il Liceo Artistico che storicamente si propone per la sua consolidata tradizione formativa, al centro dell’offerta scolastica nell’ambito delle attività figurative ( pittoriche / plastiche), di architettura ambientale e designer moda, ha stipulato, tra le diverse convenzioni, un accordo con il FAI Giardino della Kolymbethra, per la realizzazione del progetto che coinvolgerà tutto il triennio nelle attività creative sopra descritte.

I PCTO organizzati per gli studenti del Liceo Artistico prevedono infatti la realizzazione di attività rivolte:

all’approfondimento di percorsi di studio universitari nell‘Alta Formazione , attraverso accordi con l’Università, l’ Accademia delle Belle Arti, Scuole di Specializzazione Superiore;

stage presso studi professionali, artisti, associazioni e fondazioni che operano in settori coerenti con le finalità educative del liceo artistico per l’ acquisizione di competenze anche imprenditoriali nell’ambito delle attività artistiche ( Atelier, gestione di aventi, mostre, spettacoli);

percorsi di creazione e produzione in collaborazione con soggetti esterni legati all’area di indirizzo (studi professionali di architetti, designer moda e costume, artisti ).

L’iniziativa con il Fai si inserisce nell’ampia gamma di attività formative destinate all’orientamento, integrandole ed arricchendole grazie al prezioso contributo degli esperti che la gestiscono ed a cui va il ringraziamento della Dirigente scolastica prof.ssa Agata Rita Galfano.