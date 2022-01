SAN CATALDO. Ancora 7 nuovi casi di contagio da Covid 19 a San Cataldo. Stando agli ultimi dati pubblicati nel report dell’Asp, infatti si sono registrati nella cittadina sancataldese 7 casi di positività a fronte di altri 7 casi di guarigione. Dunque, è rimasta sostanzialmente invariata la curva del contagio.

Al momento a San Cataldo i contagiati sono 219. Di questi, 216 sono in quarantena domiciliare, 2 ricoverati in malattie infettive ed uno in terapia intensiva