Camera Commercio Sicilia, Cgil: “Garantire le specificità territoriali”

“L’assetto delle Camere di Commercio della Sicilia Sud- Est andava senza dubbio rivisto, visto come era stata gestita la camere di commercio che le accorpava. Si era venuto a creare un sistema incontrollato e difficilmente controllabile che non rispondeva alle esigenze vere del territorio.

Il punto ora è capire come si pensa di rispondere alle specificità territoriali e per questo obiettivo sarebbe opportuna una battaglia per ottenere la quinta Camera di Commercio, così come chiesto da tutte le forze sociali”.

Lo dicono Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Angela Biondi, componente della segreteria regionale del sindacato.

“Lo scardinamento del sistema che metteva assieme le Camere di commercio della Sicilia orientale- specificano- era di fatto inevitabile, né risulta che la Regione abbia fatto da quando se n’è cominciato a parlare alcuna proposta alternativa.