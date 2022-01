Caltanissetta, transizione ecologica e digitale. Al Mottura il Liceo TED Scientifico scienze applicate quadriennale

Un diploma di liceo scientifico in quattro anni con una didattica che abbraccia le tematiche della transizione ecologica e digitale che sono al centro del piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ la novità proposta dall’Istituto d’istruzione Sebastiano Mottura con il Liceo scientifico scienze applicate ad indirizzo Ted (Transizione ecologica e digitale), in fase di autorizzazione e pronto per partire dal prossimo anno scolastico.

Le materie scientifiche sono potenziate con un maggior numero di ore e con un approccio multidisciplinare mentre l’informatica viene estesa in modo trasversale a tutte le materie. Il percorso quadriennale del Liceo Ted si affiancherà al tradizionale Liceo Scientifico scienze applicate quinquennale presente al Mottura.

“Abbiamo voluto cogliere questa sfida perché i nuovi saperi bussano alla porta – spiega Laura Zurli, dirigente scolastico del Mottura -. La transizione green e la digitalizzazione delle conoscenze sono questioni centrali e il nostro istituto punta a una scommessa importante insieme a una rete di scuole, imprese e università per offrire agli alunni opportunità metodologiche in assetto di campus”.

L’indirizzo Ted del Liceo Scientifico Scienze Applicate del Mottura prenderà il via con l’attivazione di una classe prima ad indirizzo quadriennale, al termine del quadriennio si consegue il diploma come per il percorso quinquennale. “La transizione ecologica e digitale è un obiettivo cardine dell’Europa che in Italia è stato declinato nel Piano di ripresa e resilienza – spiega la dirigente scolastica – per questo l’indirizzo è stato potenziato nelle discipline STEM (scienze, tecnologia e matematica), con approccio Clil alla matematica. Siamo affiancati dal Consorzio Elis Snam che riunisce aziende del panorama italiano e internazionale, istituti di credito e università che saranno in contatto con gli studenti attraverso i percorsi di alternanza scuola lavoro oggi denominati Pcto. Tutto questo darà l’opportunità agli studenti di condurre esperienze internazionali anche con il sostegno di prestiti d’onore”.

Il Consorzio Elis che ha sede a Roma è composto da una rete di cento grandi gruppi, piccole e medie imprese, start-up e università ed ha elaborato un consolidato “Sistema Scuola-Impresa” impegnato a rafforzare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro. Ne fanno parte tra gli altri Snam, Eni, Anas, Autogrill, Enel, Edison, Campari, Ibm, Huawei, Vodafone, Ferrovie; le università Bocconi, Politecnico e Luiss.

“Con la nostra candidatura – prosegue Laura Zurli – stiamo pensando di anticipare i tempi grazie all’opportunità data dal Ministero dell’Istruzione. I giovani hanno sofferto una crisi pandemica mai vista e hanno il diritto di acquisire gli strumenti per superare il guado verso un futuro certamente migliore. Il Mottura è sempre attento alle innovazioni e anche questa volta si presenta come pioniere nella nostra provincia di Caltanissetta”.

Denominatori comuni di tutte le discipline sono la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, quindi con un focus sulle tematiche dell’ambiente, dei cambiamenti climatici, della salute e dell’economia circolare. I punti di forza sono rappresentati dalla didattica laboratoriale e dalla didattica digitale privilegiando le discipline delle scienze e delle neuroscienze, il pensiero computazionale, l’arte e la tecnologia, la filosofia e la geopolitica, l’informatica, la robotica, la biologia e le tecnologie digitali. L’aspetto umanistico è arricchito dall’approfondimento delle tematiche concernenti la salute, le diseguaglianze sociali, le migrazioni e l’economia sostenibile. Il percorso di studi prevede la possibilità di certificazione linguistica, la partecipazione ai programmi Erasmus Plus all’estero, gemellaggi e-Twinning con altre scuole europee e la partecipazione al summer camp organizzato dal Consorzio Elis.