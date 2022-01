Caltanissetta, Open Day all’IIS Russo: visite estese anche sabato 29 e domenica 30 gennaio

L’IIS Luigi Russo di Caltanissetta ha ampliato il calendario degli Open Day aprendo le proprie porte anche nei pomeriggi di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022.

Il Ministero dell’istruzione, infatti, ha prorogato i termini di iscrizione fino al 4 febbraio 2022 e la scuola nissena ha scelto di accogliere tutti coloro i quali ancora non hanno compilato la domanda.

Genitori e potenziali alunni potranno recarsi nella sede dell’istituto per conoscere l’offerta formativa, gli indirizzi di studio, le aule e i laboratori. Coloro che ne avessero bisogno hanno la possibilità di farsi assistere dal personale scolastico per compilare la domanda di iscrizione.

La scuola di recente è stata riconosciuta da Edoscopio come una delle migliori realtà per la preparazione scolastica in vista degli studi universitari. Obiettivo che viene raggiunto prendendosi cura di ciascun studente e del proprio percorso formativo.

Per qualsiasi altra informazione il personale scolastico, i docenti e una rappresentanza di studenti aspettano i visitatori nei pomeriggi di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022.