Caltanissetta, IIS Mottura nel weekend apre le porte a futuri studenti e genitori

“Scuola aperta” per altri tre giorni all’istituto d’istruzione superiore “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta per consentire a studenti e famiglie di conoscere la scuola in presenza in vista delle iscrizioni al primo anno del ciclo superiore.

L’open day in presenza si svolgerà nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 gennaio dalle 16 alle 19 ed è un’opportunità per prendere contatto con i docenti dell’istituto, visitare i 14 laboratori presenti, le aule e le strutture della scuola e quindi acquisire piena conoscenza dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi presenti, dall’istituto tecnico al liceo scientifico scienze applicate.

Per quanto riguarda l’ordine dei licei, al Mottura sono presenti il liceo scientifico scienze applicate quadriennale ad indirizzo TED (transizione ecologica e digitale) e il liceo scientifico scienze applicate quinquennale. Per l’ordine dei tecnici gli indirizzi sono: Costruzioni ambiente e territorio (C.A.T.) opzione geo-tecnico con curvatura geomatica; Elettronica ed elettrotecnica con curvatura domotica; Meccanica e meccatronica con curvatura robotica; Chimica, materiali e biotecnologie ambientali; Trasporti e logistica-costruzione del mezzo.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono realizzati in convenzione con imprese per l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. L’offerta formativa è ampliata con progetti extracurriculari con i seguenti corsi: astrofisica, volo virtuale, sound designer e dalla partecipazione a gare, concorsi ed eventi oltreché dalla realizzazione di PON, Erasmus ed E–Twinning.