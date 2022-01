Caltanissetta: Domenica #GenerazioneBellezza su RAI3 racconta “Eclettica” e la sua rigenerazione urbana

Domenica 9 gennaio 2022, alle 20.30, nel programma di RAI 3 “#GenerazioneBellezza” condotto da Emilio Casalini, verrà raccontata la storia della “Street Factory Eclettica”, dalla sua nascita all’evoluzione avuta in questi 6 anni di attività, dalla sua inaugurazione alla sua ormai consolidata “quotidianità” costruita superando anche lo stop forzato imposto per lunghi mesi per contenere la pandemia di Sars Cov-2.

Quattro ragazzi uniti da “sane passioni”. Quella del pattinaggio, della voglia di creare un luogo di aggregazione, uno spazio dove potersi incontrare, fare sport, giocare a pallacanestro, allenarsi liberamente, organizzare featuring di rap o breakdance, tornei, giochi di ruolo e di società, mangiare un panino o sorseggiare un drink. Un luogo che sprizza creatività come già si vede dai graffiti che sono stati realizzati da artisti di rinomata fama.

Una passione che si è trasformata in realtà quando, nel 2015, hanno chiesto e ottenuto un finanziamento che i deputati ARS del Movimento 5 Stelle hanno messo a disposizione devolvendo parte del loro compenso ricevuto come rappresentanti della Regione e dei suoi cittadini. Una selezione regionale che, inizialmente, speravano ma non credevano veramente di poter vincere. Il loro progetto, invece, è stato ritenuto meritevole di interesse. Una fiducia che, a distanza di anni, si può confermare di essere stata “ben riposta”.

E da quel momento la “vecchia” e “abbandonata” pista comunale di skate in via Rochester, quella che pochi a Caltanissetta ricordavano o della quale avevano usufruito, è stata data in gestione per essere recuperata, rinnovata e restituita ai cittadini.

E’ nato Il primo incubatore sportivo-artistico-culturale d’Europa, la “Street Factory Eclettica”; adesso Alessandro Ciulla, Federica Ciulla, Francesco Macaluso e Silvia Macaluso da “sognatori” sono diventati “imprenditori” che continuano a far crescere la loro attività.

Una “fattoria urbana” nel quale coltivare e far crescere nuovi germogli caratterizzati da idee, creatività e vitalità.

Alla fruizione della pista si è aggiunta la scuola di skate che si è subito affermata a livello regionale mostrando come una giovane realtà con giovani atleti può conquistare medaglie armandosi di buona volontà, impegno e determinazione. Recentemente hanno ottenuto anche un riconoscimento dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) per i risultati raggiunti a livello nazionale nell’ultimo anno.

Valorizzare il territorio creando uno sviluppo sostenibile e aggregazione sociale puntando su arte, cultura e sport capace di accogliere eventi e competizioni di respiro regionale.

Un progetto che è andato oltre la voglia di imprenditorialità di questi 4 ragazzi per trasformarsi in una fucina di idee dove poter valorizzare le potenzialità del singolo individuo e della comunità nella quale sono inseriti.

Quello di domenica sera con #GenerazioneBellezza, dunque, è appuntamento da non perdere per poter conoscere meglio Street Factory Eclettica.