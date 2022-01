Caltanissetta, bando per 2 Borse di studio: domanda all’ex Provincia entro il 28 febbraio 2022

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Duilio Alongi ha comunicato per l’anno scolastico 2021/2022 il Ministero dell’Istruzione ha attivato le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio.

A seguito di ciò la Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – ha emanato la circolare n. 2 del 12/01/2022 con la quale in ottemperanza al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10.

Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 8.000,00.

Al momento della presentazione dell’istanza relativa al beneficio di che trattasi, il richiedente dovrà allegare l’attestazione ISEE in corso di validità.

IMPORTANTE: saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione.

Per accedere ai benefici previsti dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10 – Borse di Studio i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza conforme al modello allegato alla circolare n. 2 del 12/01/2022.

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da:

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità;

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in corso di validità, destinatario della Borsa di Studio;

Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della stessa comporterà l’esclusione del beneficio.

La circolare n. 2 del 10/01/2022 e il modello di presentazione istanza potranno essere scaricati dal sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, www.provincia.caltanissetta.it, nella relativa area tematica, al seguente link:

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/borse_di_studio_voucher_io_studio/borse_di_studio_voucher_io_studio.htm o potranno essere ritirati presso gli uffici del 6° Settore – Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico, siti a Caltanissetta in Via De Nicola e nelle segreterie delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie frequentati.