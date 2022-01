Caltanissetta, al “Russo” a lezione di STEM 3D per studiare come esplorare la realtà virtuale

L’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, ha partecipato al bando del MIUR “Spazi e strumenti digitali per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)” ed ha ottenuto il finanziamento per il progetto dal titolo: “STEM 3D- Immersive : Modella, stampa ed esplora in realtà virtuale”.

L’obiettivo principale del progetto, elaborato dalla Componente del team del Piano Nazionale Scuola Digitale Professoressa Rosalia Renda e dall’Animatore digitale dell’Istituto Professore Michele Calà, è quello di stimolare negli studenti lo studio delle materie scientifiche con nuovi approcci didattici- metodologici.

Attraverso il finanziamento concesso dal MIUR, l’Istituto potrà dotarsi di strumenti digitali innovativi quali stampanti 3D, visori per la realtà virtuale, droni, scanner, schede Arduino, software dedicati per la modellizzazione 3D che andranno ad aggiungersi ai tradizionali strumenti scientifico-tecnologici presenti nei laboratori di Informatica, di Scienze e di Chimica.

Tutti gli strumenti saranno fruibili dagli studenti in orario curriculare ed extracurriculare sia in laboratorio che in aula, poiché le varie strumentazioni potranno essere trasportate anche nelle singole classi. Le competenze messe in campo saranno molteplici: oltre a quelle specifiche, previste dalle discipline STEM, anche quelle digitali e di cittadinanza e quelle trasversali quali la creatività, comunicazione , collaborazione, inclusione e parità di genere.

L’Istituto negli anni scorsi ha partecipato a numerose attività proposte nell’ambito del PNSD: in particolare lo scorso anno ha preso parte alla terza edizione del Premio Scuola Digitale – Fase provinciale- con il Progetto ” Mostre e Spazi espositivi in piattaforme immersive 3D”, realizzato dalle docenti Carla Chiolo ed Ornella Di Marca, che prevedeva l’esposizione in ambienti virtuali di lavori prodotti dagli studenti dell’Istituto durante la giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo.

Gli alunni partecipanti hanno realizzato gli ambienti 3 D nell’ambito del laboratorio extracurriculare “Matematica & Realtà”, svolto in collaborazione con l’Università di Perugia e coordinato dalle Professoresse Renda e Savoja.