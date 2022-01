A Santa Caterina nuova tornata vaccinale anti Covid per il 1° febbraio all’ex Ospedale

SANTA CATERINA. E’ prevista una nuova vaccinazione di prossimità a Santa Caterina. La data è il 1° febbraio dalle 15 alle 19,30 presso l’ex ospedale. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito. Verranno effettuate: prima dose dai 12 anni (per i bambini dai 5 agli 11 anni occorre prenotare il vaccino e recarsi all’HUB di Via Malta a Caltanissetta dal Martedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00), seconde dosi, terze dosi per over 12 per i quali siano trascorsi almeno 4 mesi dall’ultima somministrazione.

Verrà data priorità alle 1° dosi. Per prenotazioni bisogna inviare un messaggio Whatsapp ai seguenti numeri: 3273367771, 3205307386, 3663419172 e 3289488029, oppure chiamare ai numeri 3273367771, 3205307386, 3663419172, 3289488029 e 0934601024. Oppure si può andare al Comune e rivolgersi alla dipendente Graziella Milazzo. In tutti casi, verrà comunicato direttamente l’orario e il giorno di prenotazione.