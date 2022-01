A San Cataldo domani niente conferimento di rifiuti ingombranti, ma servizio confermato per gli altri giovedì di gennaio

SAN CATALDO. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e Raee si terrà anche per il mese di gennaio tranne nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale al territorio e ambiente Michele Giarratano.

Dunque, ancora una buona notizia per la città di San Cataldo proprio perché il servizio di conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) continuerà a svolgersi negli altri giovedì di gennaio tranne quello di domani che coincide con il festivo dell’Epifania. Il servizio, negli altri giovedì, si terrà dalle ore 6.30 alle ore 14.30, in via Milano.

Sindaco ed assessore hanno poi ribadito: “Stiamo lavorando per rendere stabile questo importante servizio. Ricordiamo anche che tale conferimento potrà essere effettuato solo da privati. Confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti i cittadini Sancataldesi nel conferire detti rifiuti in modo consono ed ordinato. Per una Città Pulita”.