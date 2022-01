A Mussomeli risale la curva del contagio da Covid. Attesa per l’esito di nuovi tamponi

MUSSOMELI. Nelle ultime ore anche a Mussomeli è risalita la curva del contagio in linea con quanto accade in ambito provinciale e regionale. A sottolinearlo è stato il sindaco Giuseppe Catania facendo il suo quotidiano punto della situazione per quanto concerne i casi di positività al Covid. Il saldo della giornata vede un aumento di 9 positivi (+13 e – 4).

Ad oggi, dunque, sono 66 i positivi complessivi, di cui 63 in quarantena domiciliare senza sintomi o con sintomi leggeri e 3 ospedalizzati. Tutti i soggetti positivi si trovano già in isolamento.

Il sindaco ha confermato che si è ancora in attesa dell’esito di diversi molecolari risultati positivi al rapido e dunque è presumibile pensare che si registrerà un ulteriore aumento. Ovviamente ha ribadito che bisogna attenersi ad informazioni ufficiali e a non diffondere notizie prive di fondamento che possono procurare inutili allarmismi. Infine ha ribadito l’esigenza di rispettare le regole nazionali e le ordinanze sindacali usando la mascherina ed evitando assembramenti.