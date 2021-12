Si fa vaccinare otto volte “per vendere Green pass”: arrestato

Si presenta per farsi iniettare la nona dose di vaccino anti Covid, ma viene arrestato. E’ l’incredibile vicenda che arriva dal Belgio e più precisamente da Charleroi. Qui un uomo di 33 anni s’è presentato in un centro vaccinale al fine di ricevere l’ennesima dose di vaccino, la nona.

C’è da dire che l’uomo s’è presentato al centro vaccinale, nelle precedenti otto volte, con carte d’identità di altre persone. Per questa ragione le autorità sospettano che l’uomo, apparentemente in buona salute al momento del fermo, possa essersi presentato dietro compenso per farsi iniettare dosi di vaccino al posto di chi non aveva intenzione di vaccinarsi e che voleva però acquisire il Green Pass.

Le altre otto persone con la cui identità s’è presentato l’uomo che ha ricevuto le precedenti otto dosi di vaccino sono state nel frattempo anche loro identificate.