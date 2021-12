Mussomeli. Inoltrata dal sindaco a Italgas richiesta di monitoraggio straordinario della rete del gas.

MUSSOMELI. Il sindaco Giuseppe Catania ha reso noto che a seguito dei tragici fatti di Ravanusa, in via precauzionale e preventiva, la nostra amministrazione ha inoltrato formale richiesta a Italgas per un monitoraggio straordinario della rete di distribuzione del gas, anche attraverso l’innovativo sistema di rilevazione “Picarro Surveyor”, al fine di attestare la sicurezza degli impianti in essere.

Nel contempo, è stato anche chiesto un report sull’ispezione e sorveglianza degli ultimi 6 mesi, ex deliberazione ARG/gas 141/09, in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas. Il sindaco ha concluso: “Italgas ci ha contattati già nella giornata di ieri, comunicandoci che faranno un’ispezione straordinaria nei prossimi giorni. Ne hanno già fatta una a inizio dicembre e un’altra a marzo”.