Mussomeli, all’Ospedale “M. I. Longo” precetto natalizio per gli ospedalieri

MUSSOMELI – Era prevista la presenza del Vescovo Mons. Mario Russotto, come negli anni precedenti, ma a causa della pandemia, la messa natalizia per gli operatori sanitari, presso l’Ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli, è stata celebrata dal cappellano Parroco don Liborio Franzù. Una celebrazione animata con canti natalizi, accompagnati da Silvio Pennica alla chitarra, a cui hanno partecipato una ventina di operatori ospedalieri. Il cappellano ha invitato a pregare per il potenziamento della struttura e soprattutto per il potenziamento del personale, per i degenti e per tutti quelli che sono nello stato di sofferenza e di solitudine ed ha augurato a tutti un sereno Natale. Il canto finale ha concluso la celebrazione per il precetto natalizio degli operatori sanitari.