Mussomeli, Albero di Natale, presepe, casa di Babbo Natale e luminarie accese aspettando il Natale

MUSSOMELI – Luminarie natalizie accese, Albero di Natale in Piazza Umberto, Casa di Babbo Natale e presepe in piazza Caltanissetta, in una strana atmosfera che fa pensare subito alle insidie della pandemia che continua a preoccupare tutti quanti. Comunque. l’impegno dell’amministrazione comunale, in sinergia con la Pro Loco, ha consentito di creare la tradizionale atmosfera di fine anno, tenendo, appunto, nel debito conto le restrizioni attuali per contrastare il dannoso male della pandemia. Da dire che il fine settimana è stato allietato dalle melodie natalizie con l’apertura del presepe e della casa di Babbo Natale, appunto, nella serata gelida e pungente di sabato in Piazza Caltanissetta, quando ancora manca una settimana all’attesa ricorrenza del Natale.

“Un grazie agli amici novenari di Mussomeli , a nome mio – dice l’assessore Seby Lo Conte – e di tutta la comunità, per aver allietato questa serata con le loro musiche natalizie ma soprattutto grazie per aver formato, da qualche anno, questo gruppo, così da tramandare e vivere la nostra magnifica ed emozionante tradizione natalizia”. Questi i loro nomi: Peppe Riggio, Peppe Vullo, Casamassima Vincenzo, Matteo Noto, Salvatore Bonomo e Salvatore Castello.