Mussomeli. Al via le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid di bambini dai 5 agli 11 anni.

MUSSOMELI. I Bambini da 5 a 11 anni possono vaccinarsi contro il Covid sulla base delle normative nazionali vigenti. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Catania. Per la prenotazione è sufficiente la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi.

Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. Si può effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 (escluso sabato e festivi). Per prenotare attraverso la piattaforma on line cliccate su https://testcovid.costruiresalute.it/

Si può inoltre prenotare inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 attivato da Poste Italiane. Entro 48-72 ore si viene ricontattati per procedere alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi.