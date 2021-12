Interrotta fornitura idrica in 10 Comuni del Nisseno serviti dalla condotta del Fanaco per eccessiva torbidità dell’acqua.

Interruzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque nei Comuni serviti dalla condotta “Fanaco”: Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera Milena, Bompensiere, Montedoro, Delia Serradifalco e Sommatino.

E’ quella che è stata comunicata ai rispettivi Comuni interessati da Siciliacque. L’interruzione è stata dovuta a causa dell’eccessiva torbidità riscontrata all’uscita del potabilizzatore Fanaco.

E’ stat anche comunicato che le distribuzioni in itinere nella giornata odierna saranno tutte completate, mentre a far data da domani, Domenica 12 Dicembre e sino al ripristino delle forniture, non sarà possibile garantire le consuete distribuzioni nei Comuni interessati. Sarà cura di Siciliacque fornire tutti gli aggiornamenti che saranno resi disponibili.