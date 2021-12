Il libro “Le avventure di Tippy topo e i suoi amici nel Prato dei Papaveri” icona del primo Progetto Autostima che partirà a Mussomeli.

MUSSOMELI – “Cosa ne pensa del libro “Le avventure di Tippy topo e i suoi amici nel Prato dei Papaveri”? E come giudica le iniziative intraprendese dalla stessa autrice Josella Mingoia riguardo alla promozione del territorio e alle finalità benefiche dello stesso libro? Sono state queste le due domande formulate alla Dirigente scolastica Alessandra Camerota in merito al libro, di cui, appunto, è autrice Josella Mingoia e che è già disponibile su Amazon, per quanti lo richiederanno. Alla prima domanda, così il numero uno degli Istituti Comprensivi di Mussomeli ha risposto: “I racconti della scrittrice Josella Mingoia rappresentano, dal mio punto di vista, un ottimo strumento didattico ed educativo per le nostre scuole e per il nostro territorio, in quanto trasmettono alti valori che rientrano tra le finalità educative della scuola del primo ciclo. Gli alunni della scuola primaria possono trovare in questo libro una possibilità educativa interessante e coinvolgente, possono apprendere, attraverso la lettura, valori importantissimi come il rispetto delle regole, la solidarietà, l’amicizia, la salvaguardia del bene comune. Oltre a ciò permette anche di valorizzare, in maniera originale e costruttiva questo nostro specifico territorio.

Sono grata alla scrittrice signora Mingoia, per questo suo impegno verso la collettività e in particolare verso la comunità scolastica”.

Alla seconda domanda ha sottolineato:

“La scrittrice Josella Mingoia ha dimostrato con questa lodevole iniziativa di essere particolarmente generosa nei confronti delle istituzioni scolastiche in quanto ha deciso di devolvere i profitti della vendita ad una scuola del primo ciclo del territorio, dimostrando con un gesto concreto e generoso che è possibile operare in maniera costruttiva e propositiva per fare crescere un territorio, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico. È certamente un esempio di originale e proficua valorizzazione del territorio nel quale si opera, si vive e si vuole rendere migliore anche in vista delle future generazioni”.

Assai compiaciuta del pensiero della preside, l’autrice si sofferma, innanzitutto, per i ringraziamenti:

“Sono profondamente lusingata dagli apprezzamenti della Dirigente scolastica Alessandra Camerota che mi danno ancor più forza per continuare a scrivere. Sono convinta che attraverso la scrittura tutti noi esprimiamo le nostre emozioni oltre che il nostro pensiero, rischiando, però, di influenzare chi leggerà e, per questo, è importante approcciarsi a essa con equilibrio per far emergere e trasmettere, sempre, la parte migliore di noi”. Il libro “Le avventure di Tippy topo e i suoi amici nel Prato dei Papaveri” sarà icona del Progetto Autostima che sarà per tutti ( adulti e bambini) l’opportunità per potere imparare a riconoscere il proprio Valore e quello degli altri. Ringrazio le Associazioni Strauss APS e “Smile for life” di Mario Bertolone, l’Assessora all’Istruzione Dr.ssa Jessica Valenza, per aver incoraggiato questa iniziativa che avrà come immagine simbolo il mio/nostro libro “Le avventure di Tippy topo e i suoi amici nel Prato dei Papaveri”. Ringrazio la famiglia Scaccia che mi ha dato la possibilità di dedicare il libro alla loro amata Giulia, la cui bellezza continuerà a vivere e lei avrà modo di viaggiare per il mondo in compagnia di Tippy topo e i suoi amici, grazie a tutti coloro che lo leggeranno. Mi auguro – conclude l’autrice – che Mussomeli, il paesino con un maestoso castello, possa diventare un luogo fantastico, il Prato dei Papaveri, non soltanto nella nostra immaginazione, ma anche nella realtà: dipenderà da tutti noi! I presupposti ci sono: il nostro Sindaco Giuseppe Catania insieme all’amministrazione Comunale hanno lavorato e stanno lavorando tanto per far avverare questo sogno”.

Va precisato che la presentazione del libro si sarebbe dovuta tenere prima di Natale ma è stata spostata a data da destinarsi, visto i contagi di Covid dell’ultimo periodo. Il libro è stato dedicato, oltre che a Giulia, alla classe III B PRIMARIA via Madonna di Fatima( IV B dell’anno scolastico in corso) alunni, insegnanti e tirocinanti anche ai tre figli dell’autrice ( Roberto, Serena e Marco). Il libro è stato pubblicato con selfpublishing su Amazon dove è possibile acquistarlo, sia con copertina flessibile, sia con copertina rigida, in versione ebook e che Josella Mingoia (autrice), Mariella Misuraca (creatrice della copertina) stanno lavorando a nuove illustrazioni che coloreranno le pagine della versione in inglese. Il libro in questione, proprio in questo periodo, può essere un grazioso ed utile dono per l’omaggio natalizio e di fine anno. È auspicabile che la FILOSOFIA del libro diventi, per tutti, prerogativa di Vita per rendere il mondo un posto migliore.