Covid, Musumeci: “Troppi contagi impossibile tracciamento”

“Si e’ notato negli ultimi mesi la impossibilita’ di potere eseguire un lavoro serio, razionale e attendibile, la moltiplicazione dei contagi cosi vertiginosa rende di fatto impossibile il tracciamento, soprattutto adesso”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana questa mattina a ‘Omnibus’ su La 7.

Sul tracciamento Musumeci ha aggiunto: “Se la tensione cala, perche’ cala il numero dei contagi, cala anche l’attenzione, e’ un fatto non legittimo Nella mia regione – ha sottolineato Musumeci – laddove c’e’ un focolaio interveniamo subito, istituendo nei comuni la zona gialla, arancione o addirittura rossa e lo abbiamo fatto anche in piena estate, quando normalmente in Sicilia il contagio non presentava caratteristiche allarmi.