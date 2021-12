Covid, Italia: record per il 2021 di nuovi casi 28.632; 120 morti

Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi il nuovo record della quarta ondata: 28.632 casi (ieri 26.109). Mai cosi’ tanti quest’anno e tornare indietro, al novembre del 2020, per avvicinarsi a una cifra simili: il 27 novembre dello scorso anno, infatti, i casi di contagio furono 28.352.

I tamponi processati sono 669.160 con un tasso di positivita’ in rialzo al 4,3% (+0,6%). I decessi sono 120 (ieri 123) per un totale di 135.421 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 6 unita’ (ieri +47) con 70 ingressi del giorno, e arrivano a 923, mentre i ricoveri ordinari sono 182 in piu’ (ieri +29) e sono 7.520 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.