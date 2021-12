Caltanissetta, Natale in Rosa debutta venerdì 10 con Tr3 Qu4rti Ensemble

Le prime note che risuoneranno, al debutto della terza edizione di Natale in Rosa, venerdì 10 dicembre 2021, saranno quelle dei Tr3 Qu4rti Ensemble.

Il gruppo, diventato ormai ospite fisso della kermesse musicale itinerante, è di recente formazione ma ha presto raggiunto un’affinità che rende i loro concerti molto apprezzati dal pubblico.

Ancora una volta la Chiesa Santa Maria La Nova, Cattedrale dedicata alla prima Patrona della città di Caltanissetta, accoglierà la prima esibizione.

Una scelta che vuole ribadire il valore delle radici della nostra città e sottolineare la Sacralità del periodo Natalizio e l’importanza che la donna, genitrice della vita, riveste nelle principali culture di tutto il mondo.

“Anche quest’anno siamo riusciti a organizzare un ciclo di concerti sacri completamente gratuiti e destinati ai cittadini – hanno spiegato i promotori Tiziano Lamarca, Marco Tumminelli e Marco Maira -. Ringraziamo DLF e il suo amministratore delegato Delfino La Ferla per aver sposato l’iniziativa e finanziato la rassegna musicale”.

Natale in Rosa 3, proprio come le edizioni precedenti, è stato realizzato senza contributi pubblici per sottolineare il presupposto secondo il quale ogni cittadino debba sentirsi personalmente coinvolto nella promozione della propria città e attivare il senso civico per il benessere dell’intera collettività.

Tr3Qu4rti Ensemble è composto dalla voce di Alessandro Pistone, la voce e il violino di Laura Gallo, l’arpa di Brenda Piscopo e il violoncello di Laura Verde. La forza dei quattro è quella di ritrovarsi per fare musica e trarne godimento. Il gruppo si cimenta in cover con generi e stili musicali diversi, vantando un repertorio che spazia dal classico al pop per arrivare fino alle ballad più famose di questi e dei vecchi tempi. Il tutto arrangiato ad hoc per la formazione che prevede un’arpa, un violoncello, un violino e, alternativamente, una o due voci miste.

I musicisti inizieranno la loro esibizione alle ore 19.30 di venerdì 10 dicembre 2021.

Per esigenze legate alla prevenzione del contagio dal Sars Cov-2 l’accesso alla Cattedrale sarà gratuito ma aperto fino a esaurimento posti. Tutti coloro i quali non potranno assistere in presenza potranno seguire il Concerto in Streaming nei canali Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Nelle foto: acluni momenti del concerto tenuto nel 2020