Caltanissetta, Finanza sequestra 15mila giocattoli pericolosi messi in commercio

Circa 15mila giocattoli pericolosi perché non conformi agli standard europei di sicurezza sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta. Durante un controllo presso un commerciante all’ingrosso di articoli vari le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro 15 consolle contenenti complessivamente 6mila giochi illecitamente duplicati e privi del prescritto contrassegno Siae, e circa 7.000 giocattoli pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel Vallone, i militari della Tenenza di Mussomeli hanno individuato e sequestrato circa 4.600 pezzi, tra cui numerosi dispositivi di protezione individuale, giocattoli e articoli di cancelleria non conformi agli standard di qualità, sicurezza e prestazione.

A Caltanissetta, invece, le Fiamme gialle, in un negozio di articoli casalinghi hanno sequestrato oltre 4.000 giocattoli provenienti dal mercato asiatico privi dei certificati attestanti i prescritti test di sicurezza e sanitari e con il marchio ‘CE’ contraffatto. Molti prodotti erano, inoltre, sprovvisti delle istruzioni e delle avvertenze per l’uso, delle indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati e delle informazioni considerate obbligatorie dalla normativa in materia di giocattoli ai fini della tutela della salute dei minori in età. I titolari delle attività sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria e sanzionati amministrativamente.

Foto: archivio