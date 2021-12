Caltanissetta è Natale: il programma degli eventi in città è pensato per tutti

È stato diffuso il programma degli eventi per il periodo di Natale a Caltanissetta.

Ecco il dettaglio:

Martedì 7 Dicembre ore 9.00. Corso Umberto

“Addobbiamo l’albero di Natale riciclando” progetto del Comune di Caltanissetta in collaborazione con l’ITET – Istituto tecnico economico

e tecnologico Rapisardi-Da Vinci e gli istituti comprensivi A. Caponnetto, L. Sciascia, M.L.King, L. Radice, Don Milani.

Gli alunni degli istituti addobberanno 7 veri alberi con oggetti provenienti da materiali di riciclo, ad allietare canti, recite e altre forme

artistiche la Christmas Band dell’ITET Rapisardi-Da Vinci.

Mercoledì 8 Dicembre

ore 17.30 Piazza Garibaldi

L’accensione del tradizionale Albero di Natale da inizio agli eventi del cartellone di “Caltanissetta E’ Natale”.

ore 18.00 – Teatro Margherita

Incontro con lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco che presenterà il suo ultimo libro “Sono cose che passano”, edito da La Nave di Teseo.

Ingresso gratuito con super green pass.

Giovedì 9 Dicembre ore 19.00 – Chiesa Santa Lucia

Nel programma “In Tempore Nativitas 2021 – Itinerari organistici nisseni” organizzati dall’Istituto Superiore di studi musicali “V. Bellini”

concerto degli organisti Vincenzo Parisi e Roberto Rizzo, musiche di J.S. Bach, G. Frescobaldi, D. Zipoli.

Ingresso gratuito con super green pass.



Sabato 11 Dicembre – Via Redentore 22/28

1° Mostra Presepi a cura di Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena S.M.S espone Giovanni Lo Porto.

Da lunedì a venerdì, mattina 10.00-12.00; Pomeriggio dalle 16.00-19.00; Festivi solo per appuntamento. Info 331 9522935 – 0934 22170

Ingresso gratuito con super green pass.

Domenica 12 Dicembre ore 17.00 – Teatro Margherita

L’associazione Sant’Agata presenta “Cappuccetto Rosso” fiaba in 2 tempi con gli attori di Casa Rosetta e i bambini dell’Associazione

Sant’Agata. Regia di Ivan Giumento

Costo del biglietto 5.00 €

Info e prenotazioni 339 4433377 – 389 9207391



Domenica 12 Dicembre ore 18.30 – Biblioteca “L. Scarabelli”

Inaugurazione della Mostra dei presepi artigianali esposti presso la biblioteca “L. Scarabelli”.

A cura dell’Associazione presepisti nisseni, l’evento patrocinato dal Comune di Caltanissetta giunto alla 17° edizione, richiama innumerevoli

visitatori che possono ammirare le splendide e importanti collezioni private.

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2022.

Ingresso gratuito con super green pass.



Lunedì 13 Dicembre ore 19.00 – Teatro Margherita

“Santa Lucia, un viaggio introspettivo tra spiritualità e percezione sensoriale”

Concerto al buio del quartetto sinfonico Omeroj Project

Ingresso gratuito con super green pass.

Martedì 14 Dicembre ore 21.00 – Teatro Margherita

Per la stagione teatrale va in scena “In nome della madre” di Erri De Luca con Galatea Ran

Giovedì 16 Dicembre ore 20.00 – Chiesa Sant’ Agata al Collegio

Nel programma “In Tempore Nativitas 2021 – Itinerari organistici nisseni” organizzati dall’Istituto Superiore di studi musicali “V. Bellini” concerto

degli organisti Carmelo Mantione, Flavio Terravecchia. E il duo tromba e organo Davide Ferrigno, Gianluca Furnari, musiche di J. Pachelbel, L. Bottazzo,

G. Frescobaldi, D. Zipoli. Ingresso gratuito con super green pass.



Giovedì 16 Dicembre ore 21.00 – Teatro Margherita

“Sicilia Terra d’Amuri” è un musical ispirato alla leggenda della Principessa Sicilia.

La leggenda racconta di una bellissima bambina di nome Sicilia, nata in una nobile famiglia. Quando nacque un oracolo predisse che sarebbe stata

uccisa entro il suo 15esimo anno di età dal mostro greco Levante. Così i genitori della principessa, per salvarle la vita, convinsero Sicilia a lasciare la sua

terra d’origine. I venti la spinsero verso una calda spiaggia, in una terra disabitata, dove trovò acqua e cibo per sopravvivere.

Col passare dei giorni, apparve all’improvviso un ragazzo che le raccontò la storia della terra su cui era approdata. Sicilia e il ragazzo si innamorarono e

dalla loro unione nacque il popolo siciliano che ripopolò quell’isola che fu ribattezzata proprio con il nome di Sicilia.

Costo del biglietto 10.00 € con super green pass.



Venerdì 17 Dicembre

ore 15.30 – Piazza Garibaldi

Trecking urbano patrocinato dal Servizio Turistico Regionale di Caltanissetta con guide turistiche abilitate attraverso suggestivi itinerari turistico-culturali

alla riscoperta delle risorse

artistico-monumentali del centro storico della città.

Info e iscrizioni (posti limitati ) 0934583692 o strcaltanissetta@regione.sicilia.it

Ore 17.30 – Palazzo Moncada

Presentazione del libro di Santo Mazzarisi ”La via dei frati. Camminare con il cuore in Sicilia”. Ingresso gratuito con super green pass.

17 Dicembre ore 17.30, 18-19 Dicembre ore 10.30 e 17.30 – ex rifugio antiaereo salita Matteotti

Un meraviglioso mondo fantastico Il Rifugio Big Christmas sarà allestita al Centro espositivo di arte moderna nel centro storico della città.

Gli elfi, gli amici di Babbo Natale e la banda musicale accoglieranno tutti i bambini e i loro accompagnatori all’interno della grotta del gelo, la

tana degli elfi creativi, la stanza dei palloncini, la Big Christmas room, la stanza dei mega dolci natalizi, la postazione per le foto istantanee e i

tatoo di natale.

Gli spettacoli di intrattenimento con il simpatico Mr. Sardella Show sul motociclo acrobatico e Miss Magic Bubble, clown alla ricerca della

bolla di perduta e tanti altri.

Ingresso gratuito e super green pass oltre i 12 anni



Venerdì 17 Dicembre ore 20.30 – Teatro Margherita

L’ Associazione Musicale San Pio X con il patrocinio del Comune di Caltanissetta organizza uno Concerto sinfonico nel quale verrano

eseguite la melodie dei brani più famosi della tradizione natalizia con composizioni dei celebri musicisti americani, Paul Murtha, Michael

Brown, Paul Lavenderer ma anche appassionanti medley del compositore Ennio Morricone.

Ingresso gratuito con super green pass.



Sabato 18 Dicembre ore 20.30 – Teatro Margherita

“Caltanissetta – San Remo andata e ritorno” è un titolo emblematico con il quale gli artisti nisseni Cristina Gangi e Manuel Scarano

raccontano la loro esperienza sul palco del Teatro Ariston per San Remo rock nel settembre 2021. Con il patrocinio del Comune di

Caltanissetta verranno coinvolti affermati artisti nisseni tra cui Corrado Sillitti, Francesco Grillo, Dario Liguori e gli spettri (vincitori del premio

Memely Sanremo), Alan Marotta, Ernesto Trapanese, Christian Sciascia, Pasquale Trubia, Aurora Pacia, Raimondo, Capizzi & Joy’s Chorus.

Costo del biglietto 5.00 €. Ingresso con super green pass.

Mercoledì 20 Dicembre ore 20.00 – Teatro Margherita

“Natale in danza” giunto all’edizione quarta edizione, spettacolo promosso dalle associazioni sportive del settore Danza CSEN della

provincia di Caltanissetta e Enna.

Ingresso gratuito con super green pass.

Martedì 21 Dicembre ore 20.00 – Teatro Margherita

L’ Associazione culturale musicale Accademia Amici del Canto di Caltanissetta in un concerto canoro con i propri giovani artisti.

Costo del biglietto. Ingresso con super green pass.

22-23-24 Dicembre ore 17.30 – Galleria Palazzo Benintende Corso V. Emanuele

Grazie alla preziosa collaborazione dei proprietari che hanno consentivo l’uso, la Galleria di uno dei palazzi storici della città si trasforma nella

casa di Babbo Natale e Corso Vittorio Emanuele nel suo Villaggio.

L’evento esalta l’atmosfera del Natale con uno stile tra il magico ed il fiabesco fin dalla iniziale parata degli elfi che a suon di campanelli

accompagneranno, insieme alla musica della banda Albicocco, Babbo Natale in carrozza, da V. le Conte Testasecca fino la sua dimora.

Sarà una grande festa del Natale con luci, la musica della Glauband, Mast 79, gli spettacoli di magia, le sculture di palloncini, le bolle di

sapone, ed il momento della consegna delle letterine accompagnate dalle esibizione live con voce, chitarra e violino, insieme agli

immancabili zampognari oltre alla carrozza di Babbo Natale che porterà gratuitamente in giro per il centro i bambini.

Manca poco e si accenderanno le luci del villaggio.

Domenica 26 Dicembre ore 19.30 – Cattedrale

I “Cantu strittu”in “Cantannu a lu Bamminu”, uno spettacolo musicale sulle tradizioni del Natale siciliano, frutto di un’accurata ricerca di testi sacri e

canzoni popolari, formato da brani musicali riarrangiati in modo originale. Con l’ausilio di strumenti tradizionali quali zampogna, friscalettu, tamburello,

marranzano, fisarmonica e chitarra, I Cantu strittu testimoniano la fede e la devota religiosità del popolo siciliano.

Lo spettacolo con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, è una rappresentazione completa della natività, dall’Annunciazione, fino all’arrivo dei Re

Magi; è un modo per contribuire a rinnovare lo spirito e sentimenti più profondi che accomunano l’umanità, raccontando, in musica, la storia più bella

del mondo.

Ingresso gratuito con super green pass.

27-28-29 Dicembre – Palazzo Moncada e Chiesa Sant’Agata al collegio

“Festival Musica a Palazzo” evento di carattere seminaristico e performativo, vedrà il coinvolgimento di compositori e musicisti nisseni i quali saranno

impegnati nell’esecuzione di composizioni originali ispirate all’opera di Giandomenico Martoretta, compositore di spicco nel panorama artistico italiano

che operò e trascorse gran parte della propria vita proprio a Caltanissetta al servizio della famiglia Moncada. Ci guideranno alla scoperta del rapporto

simbiotico fra il compositore e la Caltanissetta di quel tempo le Docenti Rosanna Zaffutto Rovello e Maria Antonietta Balsano.

27 Dicembre ore 18.30 – Piano nobile Palazzo Moncada

Apertura Festival – Convegno su Giandomenico Martoretta a cura della prof.ssa Maria Antonietta Balsano.

Introduzione a cura della prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello.

28 Dicembre

ore 19 – Piano nobile Palazzo Moncada – prima parte

Concerto “Jeux d’Anches” del Duo Rom/Ance (Emanuele S. Anzalone, Clarinetto e Mario G. Romeo, Fisarmonica).

Ore 21 – Piano Nobile Palazzo Moncada – seconda parte

Concerto del Quartetto Alikòs (Luigi Sferrazza e Michele Savarino, violini, Laura Gallo, viola e Antonino Saladino, violoncello).

29 Dicembre, ore 20 – Chiesa Sant’Agata al Collegio

Serata finale – Rassegna corale

Direttore artistico Laura Gallo, conduce Anna Rita Donisi

Ingresso gratuito con super green pass.

Mercoledì 29 Dicembre ore 21.00 – Teatro Margherita

“Attenti a questi due“ talk show divertente e interattivo nel quale i due protagonisti Luca Vullo e Roberto Gallà, poliedrici artisti nisseni,

raccontano la loro vita artistica e il loro incontro professionale a partire dall’ anno 2003 tramite i tanti aneddoti e storie incredibili da

raccontare in tutti questi anni di progettualità, con retroscena ed inediti, ma soprattutto le grandi soddisfazioni che ogni progetto realizzato

insieme ha portato, con riconoscimenti nazionali ed internazionali, a dimostrazione che due amici possano lavorare bene insieme e divertirsi

aldilà delle distanze geografiche e del tempo che scorre inesorabile.

Ingresso gratuito con super green pass.

Giovedì 30 Dicembre ore 20.00 – Teatro Margherita

L’ orchestra sinfonica “S. Cecilia” con il patrocinio del Comune di Caltanissetta organizza un concerto dal titolo “Christmas orchestra in

pop”. Un repertorio di celebri brani della musica italiana arrangiati, strumentati e integrati dai più bei brani del repertorio natalizio

internazionale.

Costo del biglietto 10 € adulti, 6 € bambini sotto i 12 anni.

Ingresso con super green pass.

Lunedì 3 Gennaio ore 19.30 – Teatro Margherita

Il tradizionale concerto di Capodanno, della GOS – Giovane orchestra del centro Sicilia, alla sua sesta edizione, con il patrocino del Comune

di Caltanissetta. Saranno eseguiti i brani del repertorio della tradizione italo viennese. Insieme ai 40 orchestrali guidati dal M° Capizzi.

Ingresso gratuito con super green pass.

Mercoledì 5 gennaio dalle ore 16.00 – Palazzo Moncada

1° Torneo promozionale di Burraco a coppie “Città di Caltanissetta”.

Info e iscrizioni 3483738727 costo di partecipazione 10 €.

Ingresso con super green pass.

Mercoledì 5 gennaio ore 19.30 – Cattedrale

Concerto per chitarra del Duo900 Fabio Maida e Giuseppe Spalletta

6-7-8-9 Gennaio ore 10.30 e ore 17.00 – ex rifugio antiaereo salita Matteotti

Salutato Babbo Natale, al Rifugio Big Christmas gli elfi e gli amici di Babbo Natale accoglieranno la Befana e tutti i bambini con i loro

accompagnatori all’interno della grotta del gelo, la tana degli elfi creativi, la stanza dei palloncini, la Big Christmas room, la stanza dei mega

dolci natalizi, la postazione per le foto istantanee e dei tatoo di natale.

Tra gli spettacoli di intrattenimento ci sarà Ludovico Dimezzato che eseguirà esibizioni di alto livello tecnico alternate a esilaranti e

coinvolgenti gag comiche sulla scala d’equilibrio e tanti altri chiuderanno il programma degli eventi di “Caltanissetta è Natal