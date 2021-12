Caltanissetta, domenica “Cappuccetto Rosso” torna al Margherita

Domenica pomeriggio al Teatro Margherita andrà in scena il secondo e ultimo appuntamento con la rivisitazione della fiaba di Cappuccetto Rosso.

Uno spettacolo promosso e organizzato dall’associazione Sant’Agata di Caltanissetta presieduta da Padre Sergio Kalizak. La rappresentazione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, il prezioso contributo della compagnia teatrale Medea e il suo regista Ivan Giumento e l’associazione Casa Rosetta presieduta da Giorgio De Cristoforo.

La fiaba arriva a conclusione del centro estivo promosso dall’associazione per i bambini del quartiere ed è stato allestito grazie al Lions Club Caltanissetta, quest’anno diretto da Lillo Pernaci, con il contributo economico stanziato durante l’anno sociale diretto da Davide Vassallo.

Una fiaba dei bambini per i bambini, per lanciare a tutti loro un messaggio di rivalsa e di riscatto. Uscire dal buio che si avverte dietro le quinte per andare sotto e luci della ribalta e presentarsi a chi ci sta di fronte. E’ questo quello che veramente si desidera trasmettere ai 32 piccoli interpreti e a tutti i bambini che affollerano la platea e i palchi del Margherita.

Si tratta di una delle tante forme portate avanti dall’associazione Sant’Agata. I volontari ogni giorno si prendono cura del territorio cercando di promuovere una cultura dell’inclusione e della formazione umana e sociale.

La fiaba messa in scena, secondo questa visione, mira a creare un ponte tra due realtà che spesso restano scollegate. Il confronto, il reciproco aiuto, la condivisione e lo scambio. Azioni e attività che consentono a tutta la società di migliorare.

Cappuccetto Rosso è una bambina che, ingenuamente, si fida delle persone sbagliate cambiando la strada che era predisposta per lei. Troverà al suo fianco persone che, pur non conoscendola, si dimostrano pronte ad aiutarla. E in questo percorso di rinascita e riscatto possono essere accolti tutti, compreso il “lupo cattivo”. Tutto senza dover necessariamente ricorrere alla violenza ma, al contrario, mettendo in campo le abilità sociali e relazionali.

Lo spettacolo, che sarà introdotto dalla giornalista Marcella Sardo, si terrà al Teatro Margherita domenica 12 dicembre alle ore 17.00.

Per esigenze organizzative ed evitare gli assembramenti si invitano gli spettatori a prenotare chiamando i numeri 339.4433377 oppure 389.9207391.

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto all’associazione Sant’Agata e destinato alle attività programmate per i bambini per la lotta alla marginalità sociale e culturale.

L’accesso, per i maggiori di 12 anni, è consentito esibendo il Green Pass.