Bozza Dl Covid: militari a supporto dei test di tracciamento nelle scuole

Per “assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole”, il ministero della Difesa “assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita’ di somministrazione di test” per la ricerca del Covid e nelle operazioni di “analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari” presenti sul territorio.

E’ quanto prevede la bozza del decreto in discussione in Consiglio dei ministri nel quale e’ prevista una spesa di 9 milioni “per incrementare le capacita’ diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attivita'” per il 2022.