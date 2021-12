Bompensiere, comunità in festa aspettando il Natale

BOMPENSIERE – La comunità del piccolo centro nisseno si prepara all’arrivo del Natale. Parrocchia in festa aspettando il Natale con i bimbi e ragazzi, e per loro con il coinvolgimento dei genitori, protagonisti come allievi del catechismo e futuri attori della vita religiosa e sociale. Con la guida dell’Arciprete Padre Salvatore Pignatone e l’impegno delle catechiste Giusy Cino, Salvatrice Licata, Alfonsina Martorana e Anna Sarandria, dopo la Messa domenicale del 19 dicembre, i ragazzi del catechismo si sono esibiti in uno spettacolo di canti e recite religiose e natalizie. È un modo precursore del vivere la magia del Natale come segno di aggregazione festosa, nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia, per ritrovare comunione e speranza augurale non solo per il Natale, ma anche per il futuro del nuovo anno e della vita che verrà per i ragazzi e per tutta la comunità di Bompensiere. Oltre l’argomento augurale, il tema portante delle recite si è incentrato nei richiami alla Fede religiosa nell’amare Dio sfociate nelle “richieste a Gesù” di rendere, ricevere e divulgare “voglia di amore” nel prossimo, per tutti e con tutti. Dopo i ragazzi del catechismo, sono stati eseguiti alcuni canti tradizionali della cultura popolare e religiosa dal Gruppo dei novenari che si esibiscono in costume tradizionale, fino al Natale, ogni sera per nove sere, per le vie del paese, per rendere l’attesa della festa nell’emozione e nella magia che ispira ogni anno. Lo spettacolo si è rivelato emozionante e coinvolgente, non solo per genitori e familiari, ma anche per coloro che non hanno avuto modo di partecipare in chiesa che hanno potuto seguire la diretta facebook sulla pagina della Parrocchia. Padre Salvatore ha distribuito ai presenti un ricordo con l’immagine plastificata del grande simulacro del Crocifisso che si trova in Chiesa ed un omaggio-ricordo a tutti i ragazzi che si sono esibiti.