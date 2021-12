A Mussomeli in leggero rialzo la curva del contagio da Covid. I casi complessivi sono 43

MUSSOMELI. Undici nuovi casi di positività al Covid ma con sei nuove guarigioni. “Il saldo della giornata di oggi vede un aumento di 5 positivi (+11 e – 6)”, ha detto il sindaco Giuseppe Catania commentando i dati del contagio riferiti a Mussomeli.

Ad oggi, dunque, sono 43 i positivi complessivi, di cui 40 in quarantena domiciliare senza sintomi o con sintomi leggeri e solo 3 ospedalizzati. Tutti i soggetti positivi si trovano già in isolamento. Il sindaco, rivolgendosi alla cittadinanza, ha poi ribadito: “Siamo ancora in attesa dell’esito di diversi molecolari risultati positivi al rapido. Vi prego di attenervi alle informazioni ufficiali e a non diffondere notizie prive di fondamento che possono procurare inutili allarmismi”.

Il primo cittadino ha poi concluso: “I dati di oggi ci inducono a mantenere prudenza soprattutto in questo periodo di feste, evitando assembramenti”.