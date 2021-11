Vallelunga Pratameno, Commemorazione e Omaggio ai Caduti in Guerra. Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

VALLLUNGA PRATAMENO – Si è svolta nella mattinata di oggi la commemorazione dei Caduti in guerra, in occasione, appunto del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Sindaco Giuseppe Montesano ha deposto la corona d’alloro ai piedi del monumento. Alla celebrazione commemorativa hanno partecipato il comandante della locale stazione dei CC, l’Arciprete don Alfonso Incardona, Assessori e consiglieri comunali, il corpo dei Vigili urbani, e una rappresentanza delle scolaresche. Ci sono stati discorsi commemorativi del Sindaco, del Comandante locale CC, della rappresentante scolastica. Sono intervenuti alcuni alunni con i loro pensierini. Alla fine, il primo cittadino ha omaggiato due anziani combattenti e reduci per la loro testimonianza data in gioventù. La foto ricordo finale ha immortalato l’evento.