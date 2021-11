Santa Caterina. Approvata in Giunta convenzione con l’Università di Catania per tirocini formativi.

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito, ha approvato la convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento con l’Università degli studi di Catania. Si tratta di un provvedimento teso ad agevolare gli studenti universitari caterinesi che effettuano i tirocini in ambito universitario.

L’Università degli studi di Catania promuove tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. Il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato come esperienza di lavoro che offre la possibilità di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali del tirocinante attraverso un reale inserimento nel mondo del lavoro.

Nella convenzione è previsto che durante il tirocinio l’attività di formazione ed orientamento del tirocinante è seguita da un tutor didattico nominato dall’Università ed è soggetta a controllo e verifica ad opera di un tutor aziendale, nominato dal Comune. Per ogni tirocinante viene messo a punto un progetto formativo ben preciso. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri per il Comune in quanto il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La durata della convenzione è stata fissata in tre anni.