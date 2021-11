PitturiAmo presenta “Maestri da New York a Caltanissetta” e “Una Collettiva per Luisa Moncada”: vernissage, venerdì 12 novembre

PitturiAmo organizza due eventi culturali rilevanti nel capoluogo nisseno: la mostra di arte contemporanea “Maestri da New York a Caltanissetta” e “Una collettiva per Luisa Moncada”.

In Maestri da New York a Caltanissetta, vernissage venerdì 12 novembre alle ore 18 in viale Conte Testasecca 12, saranno in esposizione le opere dei maestri contemporanei della pittura italiana che, dopo aver partecipato al premio PitturiAmo a New York, presso la White Chelsea Gallery di Manhattan (NY), si riuniscono in una grande collettiva d’arte a Caltanissetta. È stata invitata a partecipare all’evento soltanto una ristretta selezione di artisti, 35 da tutta Italia, che hanno esposto a Manhattan (NY). L’evento si protrarrà sino al 24 novembre. Accesso gratuito al pubblico, con Green Pass e mascherina obbligatoria.

Analoga durata, location e modalità di accesso per “Una collettiva per Luisa Moncada”. In esposizione e videoesposizione le opere di oltre 96 artisti provenienti da tutta Italia . La stessa mostra sarà successivamente replicata a Barletta, presso la galleria ZeroUno (date da definire) e a Padova, negli spazi espositivi della Queen Art Studio Gallery, nei primi 15 giorni di luglio 2022.

Un grande evento espositivo che raccoglie artisti di tutta Italia e che potrà fornire uno spaccato dell’arte contemporanea italiana.

L’evento è organizzato da PitturiAmo, il portale di riferimento dei pittori contemporanei, creato dal nisseno Nino Argentati consulente ed esperto di web marketing dal 1995. Ha curato innumerevoli progetti online per le aziende, specializzandosi nel posizionamento sui motori di ricerca e nella realizzazione di campagne pubblicitarie online. Grazie a PitturiAmo ha aiutato migliaia di artisti a vendere le proprie opere sia online che tramite esposizioni in gallerie, fiere, mostre e concorsi.