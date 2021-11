Mussomeli, l’orario invernale per le visite al Castello Manfredonico

MUSSOMELI – SI COMUNICA CHE A FAR DATA DAL 31 OTTOBRE ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE E PERTANTO IL CASTELLO MANFREDONICO RIMARRA’ APERTO AL PUBBLICO SOLO LA MATTINA DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA NEI SEGUENTI ORARI:

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 (ULTIMO INGRESSO)

NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

IN CASO DI AVVERSITA’ METEOROLOGICHE (FORTE VENTO, PIOGGIA E NEVE) IL SERVIZIO VIENE SOSPESO PER MOTIVI DI SICUREZZA.