Mussomeli, incontro-dibattito al “Virgilio” nella giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

MUSSOMELI- (DALLA SCUOLA) In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Virgilio di Mussomeli ha voluto organizzare un incontro-dibattito con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Spunti di riflessione e riferimenti alla legislazione si sono uniti a informazioni utili e concrete per educare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela delle donne.