Mussomeli, 4 novembre giornata dell’Unità d’Italia e Forze Armate. Corona d’alloro, commemorazione, preghiera e banda musicale

MUSSOMELI – Con la regia, il coordinamento e l’intervento iniziale dell’assessore Seby Lo Conte, si è svolta, ieri pomeriggio, la manifestazione commemorativa del 4 Novembre attorno al monumento dei Caduti, presenti le Autorità civili, militari e religiose. Hanno partecipato i componenti del comitato del museo delle guerre di Mussomeli, alcune associazioni locali coi loro rappresentanti, quali i Carabinieri in congedo, Misericordia, Croce Rossa, Cisom, Rotary club ed il corpo bandistico Mons Mellis, guidato dal Maestro Giuseppe Noto. Con l’iniziale raduno presso il Palazzo Sgadari, dove ha sede il museo delle guerre, è iniziato il corteo in direzione del Palazzo di città, da dove, poi, il suo percorso è proseguito fino a raggiungere Piazza Umberto per rendere omaggio ai Combattenti e Reduci e ai Caduti in Guerra. Dopo l’esecuzione di brani patriottici del Corpo bandistico Mons Mellis e del silenzio eseguito dal trombettista Aldo Arganello è stata portata al monumento una confezione di fiori e successivamente c’è stata la deposizione della corona di alloro da parte del sindaco. E’ seguito il discorso commemorativo del primo cittadino e successivamente quello della signora Salvina Sorce e Maria Liberante del comitato “Museo delle guerre” che hanno ricordato la figura dei compianto Cav. Salvatore Buttaci, venuto a mancare a 97 anni, due anni fa, e la figura del centenario zi Ferdinando Genco, il cui decesso è avvenuto qualche mese fa. Un saluto è stato dato all’ultracentenario zi Caluzzu Giardina, tuttora in vita, ospite della Casa di Riposo “P. Calà”. Presenti i familiari di zi Ferdinando che, con la prof.ssa Rina Genco, hanno ringraziato i presenti per la partecipazione all’evento. Anche il giovane Gencorusso, nel ricordo del nonno, combattente della prima guerra mondiale, ha voluto ringraziare i presenti. L’intervento finale con la preghiera e la benedizione del fraticello Padre Valdecir e l’ascolto di brevi brani patriottici hanno concluso l’evento. Da sottolineare che dopo diversi anni, per il 4 novembre, la banda musicale torna a fare sentire le sue note con l’onere finanziario decennale assunto dalla famiglia Gencorusso, in memoria del proprio antenato.