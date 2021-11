Mobilità scolastica Enti locali, ok a primi 19 decreti di finanziamento per acquisto di scuolabus, Grasso (FI): “Piena soddisfazione”

“Sono stati appena firmati presso l’Assessorato regionale alle infrastrutture i primi 19 decreti di finanziamento per l’acquisto di scuolabus da destinare alla mobilità dei Comuni richiedenti. È il culmine di un percorso che da assessore agli Enti Locali ho avviato, con la pubblicazione dell‘Avviso 4.4.2 nel 2019. Per garantirne l’attuazione e dunque l’acquisto degli scuolabus, ho avviato un’interlocuzioni con l’Agenzia di Coesione, per rispondere ad un reale fabbisogno territoriale. Finalmente l’iter al dipartimento alle infrastrutture è stato sbloccato, nonostante un travaglio di oltre 2 anni. Sottolineo che si tratta di 115 milioni di euro di fondi POC, che da assessore ho portato in dotazione dalla scorsa Legislatura, grazie a un emendamento firmato con gli on.li Falcone e Formica”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso.

“Il mio auspicio è che adesso – conclude la Parlamentare – anche gli altri dipartimenti coinvolti nell’Avviso pubblichino i rispettivi decreti di finanziamento. Ringrazio l’assessore Falcone e i dipartimenti alle infrastrutture e autonomie locali per la proficua e sinergica collaborazione. Si tratta di un traguardo storico, per il quale non nascondo meriti e soddisfazione. Ricordo che fino a 3 anni fa, il dipartimento alle autonomie locali ripartiva solo contributi ai Comuni”.

Di seguito i 19 Comuni coinvolti a cui faranno seguito altri decreti di finanziamento: Aci Bonaccorsi, Alessandria della Rocca, Belpasso, Brolo, Camporotondo Etneo, Caprileone, Cefalù, Cianciana, Marsala, Misterbianco, Naso, Petralia Sottana, Riesi, Santa Teresa di Riva, Santa Venerina, Spadafora, Torrenova, Tortorici e Palma di Montechiaro.