Marianopoli, celebrata giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

MARIANOPOLI – Si è celebrata a Marianopoli, nella giornata domenicale del 7 novembre 2021, con inizio dalle ore 11, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ricorrenza, istituita nel 1919, per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale, visto che permise all’Italia l’annessione di Trento e Trieste. Nel corso della manifestazione è stato ricordato anche il 100° anniversario del Milite Ignoto (1921-2021). Con l’iniziale Messa celebrata presso la Chiesa Madre di Marianopoli dall’Arciprete parroco don Bernardo Briganti, a mezzogiorno, riservato alle sole Autorità, è stato dato l’avvio al corteo verso la Piazza IV Novembre , dove si è svolta l’intera manifestazione, trasmessa in diretta FB sulla Pagina Marianopoli in diretta.