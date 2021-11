Maltempo: campi allagati e danni nell’Ennese

Pioggia violentissima nell’Ennese, dopo una nottata segnata da un nubifragio accompagnato da una tempesta di fulmini che, a tratti, ha interrotto l’energia elettrica in diverse zone. Pesanti le previsioni dei danni in agricoltura, per l’allagamento dei campi sui quali in questo periodo si seminano grano e cereali, ma anche per le frane e smottamenti che interessano arterie secondarie che collegano di aziende agricole, abbattimento di recinzioni, allagamenti di magazzini per le scorte alimentari del bestiame e di fienili.

Il rischio e’ che soprattutto il fieno non potra’ essere utilizzato come foraggio per le muffe tossiche che sviluppa quando si bagna. Per oggi, il sindaco di Agira ha disposto la chiusura dell’Outlet Village e delle scuole. Ordinanza di chiusura delle scuole anche a Troina.