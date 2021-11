Italia, Trento: in 20mila a mercatino Natale, alberghi pieni in raggio 15 km

Tutto esaurito per il mercatino di Natate di Trento. In 20mila, tra sabato e domenica, hanno visitato gli chalet di prodotti artigianali dell’arco alpino e delle specialità enogastronomiche delle Dolomiti.

Nonostante mascherine e greenpass obbligatorio e le misure di contenimento messe in atto in nome dell’emergenza sanitaria, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti sono state letteralmente prese d’assalto. Soddisfatti ristoratori e albergatori che hanno fatto registrare il sold out nel raggio di 15 chilometri dal centro città.