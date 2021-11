Istituzione tavolo tecnico gestione patrimonio culturale di Mussomeli

MUSSOMELI – E’ intendimento dell’Amministrazione Catania procedere alla istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla pianificazione della gestione del prezioso patrimonio culturale materiale presente nel territorio. Al riguardo una lettera di invito è stata inviata ai giornalisti, ai rappresentanti di associazioni culturali e ai rappresentanti della Camera di Commercio Argentina a partecipare alla riunione di insediamento per il giorno 9 novembre 2021 alle ore 16 presso la sala giunta. “ Come Amministrazione – scrive il sindaco Catania siamo estremamente convinti e, siamo certi lo sia anche ciascuno di Voi, del grande potenziale che il nostro patrimonio culturale può rappresentare, in termini di sviluppo economico ed occupazione, diretta ed indiretta. Ciò detto ed in considerazione della esperienza e del ruolo che ciascuno di Voi rivestite all’interno di gruppi informali,’ associazioni di promozione culturale e turistica, media saremmo lieti di avervi quali componenti stabili del tavolo in oggetto. L’obiettivo è quello di definire delle strategie e delle modalità operative efficaci e sostenibili nella gestione del nostro patrimonio”.