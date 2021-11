ICity Rank 2021: Firenze, la città più digitale d’Italia, Caltanissetta 88°

La pandemia ha spinto la trasformazione digitale delle citta’ italiane in modo generalizzato ma sono le amministrazioni che gia’ negli anni passati avviato radicali processi di innovazione a mostrare oggi i risultati migliori. Nel 2021 Firenze si conferma per il secondo anno consecutivo il capoluogo piu’ digitale d’Italia, seguita da Milano (al secondo posto) e Bologna (al terzo), con Roma Capitale, Modena, Bergamo (a pari merito al quarto posto), Torino, Trento, Cagliari, Parma chiudono a la top ten. ICity Rank 2021, indagine sulla digitalizzazione delle citta’ italiane di FPA, societa’ del gruppo DIGITAL360, presentata questa mattina in occasione di FORUM PA Citta’.

Subito dopo le prime dieci citta’, troviamo in graduatoria una serie di comuni – Reggio Emilia, Palermo, Venezia, Pisa, Genova, Rimini, Brescia, Cremona, Prato, Bari, Bolzano e Verona – che si distinguono per il fatto di avere ottenuto buoni risultati e posizionamenti in tutti gli indici settoriali oggetto della ricerca.

In coda, invece, una ventina di capoluoghi in ritardo in quasi tutti gli indicatori: chiudono la classifica Caltanissetta (88° posto), Potenza (89°), Fermo e Teramo (90°), Chieti (93°), Catanzaro (94°), Crotone e Benevento (95°), Cosenza e Rieti (97°), Trapani (99°), Caserta (100°), Nuoro (101°), Foggia (102°), Agrigento (103°), Avellino (104°), Carbonia (105°), Isernia (106°) e la maglia nera Enna al 107.