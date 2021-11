ECOSISTEMI INNOVATIVI – POLO TECNOLOGICO DEL MEDITERRANEO. Finanziato progetto gemello in Argentina

MUSSOMELI – Così il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania in un suo comunicato: “Voglio esprimere le mie congratulazioni e quelle della mia amministrazione ai nostri partner di progetto argentini. Abbiamo presentato il programma “Polo Tecnologico del Mediterraneo”. Mi congratulo con loro per avere ottenuto, dal governo argentino, un finanziamento di circa 36 milioni di dollari per un progetto gemello a quello che abbiamo presentato insieme a loro lo scorso 12 novembre all’Agenzia Nazionale di Coesione Territoriale, nell’ambito dei fondi del#PNRR. Il finanziamento ottenuto dai nostri partner certifica la bontà del progetto, rafforza la sinergia già in essere e, mi auguro, sia di buon auspicio rispetto agli esiti di quello da noi presentato. Lavoriamo per innovare e internazionalizzare i nostri territori”.