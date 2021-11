Due spettacoli della Giovane Orchestra Sicula a Caltanissetta e San Cataldo per combattere la violenza sulle donne.

In programma il 16 e 21 novembre due spettacoli con l’obiettivo di combattere la violenza sulle donne. È assai noto ormai che la Giovane Orchestra Sicula ha un forte impatto sociale nel territorio nisseno, ogni evento che ha come protagonista la musica è accompagnato da una sensibile valorizzazione al sociale, al solidale e all’identità.

Così il direttore Capizzi: “Coinvolgere con la musica è facile, arte volta ad entrare nelle nostre anime per farci sentire bene, ma è importante non sottovalutare la straordinaria forza sociale che essa può avere, ossia raggruppare persone e unire intere generazioni, per questa ragione ho sempre inserito in ogni nostro concerto l’aspetto educativi e morale che vogliamo trasmettere. La musica fine a se stessa, a ricevere applausi o a dimostrare di saperlo fare non ha senso se non si inserisce qualcosa di costruttivo per la società. La GOS si impegna da anni in questo”

Gli appuntamenti del mese di novembre per “Sinfonie” sono due: Martedì 16 novembre al Teatro Margherita di Caltanissetta con lo spettacolo “A lei” in collaborazione con la Prefettura, la Questura e il comune di Caltanissetta.

Domenica 21 novembre il Concerto per Santa Cecilia con la Corale Polifonica Renzo Chinnici e il Coro gospel Joy’s Chorus presso la Chiesa Santo Stefano di San Cataldo. “La cultura è fondamentale per allenare l’aspetto umano del cittadino.”