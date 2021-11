Carabinieri, due arresti nel Nisseno: in manette un ricettatore e un uomo maltrattante

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.

I Carabinieri della Stazione di Milena hanno arrestato un 79enne del luogo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

L’uomo dovrà espiare la pena di due anni di reclusione per essersi reso responsabile del reato di ricettazione commesso a Milena lo scorso 8 luglio

L’arrestato, dopo le formalità, è stato associato presso la propria abitazione.

A Caltanissetta i Carabinieri della locale Stazione CC hanno arrestato G.R., nisseno di 51 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Caltanissetta.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia-querela presentata dalla moglie e dal figlio conviventi, vittime di ripetute vessazioni e violenze fisiche poste in essere dall’arrestato.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato portato alla casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.