Caltanissetta, vicesindaco Giammusso riceve Premio Navarro per l’impegno socio umanitario

La vicesindaco di Caltanissetta Grazia Giammusso ha ricevuto un Premio per l’impegno socio umanitario in occasione della XII Premio Internazionale Navarro.

L’evento ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e Presidente Lions, l’associazione che promuove l’iniziativa, si e’ svolto stamane a Sambuca di Sicilia, il paese natale dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia che fu tra i protagonisti del verismo siciliano.

In concomitanza con la cerimonia si e’ tenuto anche il quinto Convegno di Studi Navarriani, con la partecipazione di studenti, docenti e letterati.

“È stata una grande emozione per me ricevere un premio speciale per l’impegno socio Umanitario, alla XIIa edizione del Premio Internazionale Navarro 2021 a Sambuca di Sicilia – ha dichiaratoGiammusso -. Questo riconoscimento oggi desidero idealmente condividerlo sia con chi ha fiducia in me sin dall’inizio di questo percorso da vicesindaco, cioè il nostro sindaco Roberto Gambino, che con tutte le colleghe e i colleghi assessori di giunta come con i consiglieri e le consigliere. Perché tutti insieme, in questi anni, con impegno e determinazione abbiamo condiviso un periodo storicamente difficile.

Da donna delle istituzioni come del mondo dell’imprenditoria da cui provengo, scelgo di dedicarlo principalmente ad ogni donna, ogni cittadina nissena, che lavora e si impegna nel suo quotidiano combattendo per la parità nel mondo del lavoro.

Il quinto punto dell’agenda 2030 fissa la parità di genere tra le priorità del nostro futuro prossimo. A quella guardiamo e guarderemo sempre di più per mettere le basi a prospettive sostenibili per la nostra città”.

Per celebrare i Navarro, il padre Vincenzo, anche lui intellettuale e scrittore, e il figlio Emanuele nei luoghi in cui vissero, la manifestazione si e’ svolta nei locali della Banca Sicana dove ha sede la Biblioteca Navarriana.

Premi speciali sono andati a Nuccio Fava gia’ direttore del TG1 e del TG3, per la sua brillante carriera giornalistica e per la sua passione civile, alla scrittrice italo-americana Marcella Nardi per l’impulso innovativo dato al genere Giallo – Legal thriller, alla scrittrice italo- argentina Maria Josefina Cerutti, per Vino Amaro, storia emblematica sull’emigrazione italiana e sull’ingiustizia della dittatura argentina.

Un Premio per l’impegno socio umanitario e’ andato anche a Calogero Catanzaro, presidente dell’associazione Vigili del fuoco in congedo di Sciacca.

Un riconoscimento speciale all’editore Natale Gianfranco, per l’impegno profuso nella valorizzazione della cultura siciliana, a Francesco Pira per l’intelligente sostegno alle vittime del cyberbullismo, del sexting, del revenge porn, del cutting, delle fake news, della violenza e a Raimondo Moncada per la capacita’ di riflettere con umorismo su profonde tematiche esistenziali.