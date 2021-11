Caltanissetta, Invicta 93cento al doppio esordio casalingo dei Campionati under 17 eccellenza e serie D

Fine settimana rovente per la Società di basket INVICTA 93CENTO che sarà impegnata al Palacannizzaro nel doppio esordio casalingo dei Campionati under 17 eccellenza e serie D; si comincia sabato 06 Novembre, alle ore 19:00, sarà impegnata la squadra giovanile i contro la corazzata Basket Club Ragusa, attuale campione regionale in carica; domenica 07 Novembre, si continua alle ore 18.00 con la Squadra senior che affronterà il CUSN Caltanissetta in un derby molto atteso e altrettanto sentito in Città ormai da tanti anni.

Saranno tanti i giovani coinvolti che potranno esordire in due Campionati importanti, grazie ad un’impegnativa attività di preparazione che si è avviata a fine Agosto in ragione di un ambizioso progetto che vede l’Associazione Sportiva Dilettantistica INVICTA 93CENTO iscritta a tutte le categorie dei Campionati giovanili di basket e di mini basket, oltre ad una squadra femminile under 15.

Saranno impegnati nel roster dell’under 17 di eccellenza, sotto la guida esperta dei coach Ignazio La Bua (nella foto) e Giuseppe Spena, i giovani Francesco Mendola, Edoardo Saia, Michele Dorato, Mattia Lo Cigno, Andrea Amico, Leonardo Riggi, Giambo Castelli, Antonio Mantione, Mattia Talluto, Nicolò Petrotto, Giorgio Salamone, Ruggero Vento, Luca Boccadutri, Salvatore Rizza, Giacomo La Bua, Silvio Bruno, Lino Selvaggio e Mattia La China.

La serie D, invece, sarà rappresentata da Giocatori esperti (l’highlander Sanicola, il Capitan Zarbo, le torri Lombardo e Giarrusso, il Regista Turturici ed i veterani Iacolino e Drago) e da giovani promesse che si troveranno in prima linea a causa degli infortuni dei pilastri della squadra Mulè, Terrana A. e Cammalleri M., oltre che dagli attesi ritorni sul parquet del talento Giusti e del volitivo Cammalleri A.

Per la squadra del Coach Giuseppe Spena saranno disponibili Mattia Talluto, Armando Turturici, Silvio Bruno, Luca Mulè (infortunato), Andrea Amico, Fabio Iacolino, Filippo Amico, Alessandro Terrana (infortunato), Calogero Zarbo, Nico Petrotto, Giacomo La Bua, Marcello Giarrusso, M. Cammalleri (infortunato), Francesco Richiusa, Gero Drago, Francesco Lombardo e Andrea Sanicola.

Un roster che evidenzia la totale presenza di giocatori e staff locali: una scelta della società frutto del lavoro di tanti anni di basket nisseno che rappresenta un importante tratto distintivo nel territorio regionale da parte di chi, in questi anni, è stato vicino alla società INVICTA 93CENTO anche nei momenti difficili.

Per questi motivi, la Società vuole ringraziare gli Sponsors ed i Partner Equo food, Sikania, Tipografia Paruzzo, Allianz, Piscina In, Farmacia Eufrate, Matraxia, studio AB architetti, Sicilpiscine, Istil, Yamamay, Farmacia Drago, Volpe immobiliare, l’Azienda agricola Amico e tutte le persone che hanno contribuito con il loro impegno a svolgere l’attività manageriale, gestionale e sportiva.